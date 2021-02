«Ahora que parecía que estaba la cosa más tranquila, yo pago el pato», ha afirmado la joven.

El clan Pantoja continúa más que nunca de actualidad tras el duro enfrentamiento que mantiene Kiko Rivera contra su madre Isabel Pantoja. «Aunque no sea una pelea mía, también me afecta», ha afirmado Isa Pantoja con motivo del avance de la entrevista que dará este 27 de febrero en ‘Sábado Deluxe’.

La polémica herencia, la relación con la tonadillera, su próxima boda… la joven tocará todos los temas candentes que continúan dando mucho hablar. “Cada uno tiene su parte de culpa”, ha afirmado esta vez sobre el conflicto. «Parece un partido de fútbol: un punto para mi hermano, cero puntos para mi madre”. También subrayaba que quizás la artista no ha dado «el cien por cien» de sí misma. «He notado ausencia de ella», añadía.

Uno de los puntos clave seguro que será como está su relación con su progenitora que se ha visto afectada por esta guerra abierta. “Aunque no sea una pelea mía, también me afecta. Y ahora que parecía que estaba la cosa más tranquila, yo pago el pato», ha explicado sobre el asunto. Ha hecho alusión a que su hermano sabe diferenciar su parte en el problema, no así la artista. «Él es el que tiene problemas con mi madre. Pero mi madre, muchas veces, cuando está enfadada con uno de sus hijos mete en el saco a todo el mundo”.

La sonada herencia

«Hablar de las herencias de una persona que todavía está viva, encima si es mi madre, tampoco es que me haga mucha gracia. No es un secreto que un tercio de sus bienes nos pertenecen a nosotros como hijos y eso es un derecho que no se puede quitar”, ha explicado. Nuevamente ha hablado alto y claro: “Cada uno con su dinero hace lo que quiera, porque para eso se lo ha trabajado y ella se lo dejará a quien quiera».

Otro de los aspectos de los que seguro hablará con rotundidad Isa es sobre su tío Agustín Pantoja. Él es uno de los grandes protagonistas de esta contienda mediática. La joven siempre ha confesado mantener una relación distante con este, mientras que en el pasado Kiko le consideraba como un auténtico padre. Algo que ha cambiado, y mucho, tras desatarse esta guerra.

Isa Pantoja ha recordado que también ha tenido sus más y sus menos con su hermano «porque se posicionaba con mi madre». Algo que ha cambiado radicalmente, la artista y el DJ no tienen ningún tipo de contacto desde hace meses cuando todo estalló. Un punto de inflexión fue la primera entrega del programa ‘Cantora, la herencia envenenada’ donde Kiko Rivera fue totalmente demoledor con su progenitora manifestando frases lapidarias como la siguiente: «Mi madre no es buena persona»»