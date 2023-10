Irene Rosales: su mensaje a Jessica Bueno en 'GH VIP'

Jessica Bueno es uno de los personajes estrella de la presente edición de 'GH VIP'. La sevillana está recibiendo la aprobación de su entorno, entre ellos, su novio Pablo Marqués está encantado de que viva esta aventura televisiva. La última en pronunciarse ha sido Irene Rosales quien no dudaba en mandar unas cálidas palabras a través de sus redes sociales.

La mujer de Kiko Rivera está siguiendo con interés el reality y le está gustando ver a Jessica Bueno participando. Durante 'El Debate' se daba a conocer que esta última se ha salvado de la nominación e iba a continuar en la casa de Guadalix, algo que ha celebrado enseguida. "Me hace mucha ilusión seguir aquí, estoy mucho más ilusionada que el día que entré, gracias por esta oportunidad". Ante la noticia, Irene Rosales le enviaba un mensaje, lo que deja de manifiesto la buen relación que existe entre ambas. "Me alegro mucho por Jessica, sé de una personita que estará super contento. Ojalá llegue a la final, para que disfrute de la bonita experiencia que es vivir 'GH VIP' y porque sé que estará super orgulloso". Se estaba refiriendo a su hijo mayor, Fran, fruto de su relación con Kiko Rivera.

Jessica Bueno, arropada por el clan Pantoja

La mujer de Kiko Rivera sabe bien lo que es vivir dentro de la casa de Guadalix. Ella participó en el reality en su versión 'Gran Hermano Dúo' en 2019 junto al padre de sus hijos. Anabel Pantoja, colaboradora del programa, también está viendo con bueno ojos a Jessica Bueno en esta nueva aventura. "Me alegro de que la gente apoye a Jessica, porque es sincera y educada", subrayaba. Durante su primera intervención en 'El Debate', la 'influencer' reconocía que estaba descubriendo su perfil más desconocido. "Me alegro de que esté aquí, lo que pasa que me ha sorprendido muchísimo, la he visto demasiado simpática, hablando de todo. Me mola porque están conociendo a una Jessica que no todo el mundo la conocía".

Isa Pantoja también ha aplaudido el concurso de la sevillana. "Me está gustando Jessi porque desprende buen rollo, tiene personalidad, y siempre intenta ver el lado bueno de la gente aunque todos están en contra".