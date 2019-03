Según van pasando las semanas en ‘GH Dúo’ el flujo de concursantes es cada vez menor, lo que significa que cualquiera de ellos puede ser el próximo expulsado. Esta semana estaba nominado uno de los grandes nombres de la edición, Kiko Rivera, el mismo que ha desvelado durante su estancia algunos secretos de su vida privada.

Era la primera vez que el hijo de Isabel Pantoja se veía en la situación, lo que hizo que su mujer, Irene Rosales, no pudiera aguantar la tensión. Antes de que Kiko tuviera que partir a la sala de expulsión, Irene rompía a llorar con desesperación ante la idea de que podía irse. “Estoy nervioso, pero son nervios bonitos porque forman parte del concurso. He tranquilizado a Irene diciéndole que si me voy, podré estar con las niñas”, contaba el dj a Jorge Javier Vázquez minutos antes de saber que había sido salvado y que Raquel tenía que abandonar la casa.

Rivera tenía tantas ganas de seguir en el concurso que, cuando vio poco antes que los porcentajes estaban tan ajustados, llegó a confesar que le gustaría que su madre le ayudase a seguir en él. Si bien Isabel Pantoja no llamó al programa ni hizo ningún movimiento, Kiko no estuvo del todo solo y es que recibió el apoyo de su hermano Cayetano y su prima Anabel.

El bonito mensaje de Cayetano Rivera a su hermano

El torero utilizó su cuenta de Twitter para mandarle un mensaje: “hermano @riverakiko, ojalá llegues hasta donde quieras llegar, en el concurso y en la vida! Porque te quiero 😘#KikoRiveraGanador”, escribía junto a una imagen en la que aparecen los dos juntos.

El alegato de Anabel Pantoja

Por su parte, Anabel Pantoja hizo un emotivo discurso el pasado martes que terminó inclinando la balanza a su favor: “Kiko Rivera se tiene que quedar en este concurso porque es un buen concursante, es una buena persona, se está mojando y se está abriendo en canal con todos nosotros, el público y los que están dentro. Cuando te equivocas pides perdón y es lo que te honra”. Con mucha seguridad y mirando a cámara, recordó uno de los motivos por el que se merecía seguir en la casa de Guadalix de la Sierra: “Está siendo divertido contando anécdotas que nunca había contado y estamos viendo un Kiko que no habíamos visto en otros realities…”.

Pero el momento cumbre llegaba cuando, tanto a Irene Rosales como a Kiko, les daba un nuevo motivo para seguir luchando: “¡¡¡Te estamos viendo todos en el 24 horas, los que estamos aquí y el que está en otro país, con todo su amor!!! Te queremos muchísimo así que para adelante por favor. Irene eres la mejor mujer que puede tener mi primo. Os queremos, ¡Adelante valientes!”, dijo mientras el matrimonio, que pudo escucharla todo el rato, no dejaba de sonreír emocionado y de mandarle besos.

