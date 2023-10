El abandono de Oriana Marzoli de 'GH VIP' ha centrado el interés del reality durante el fin de semana. La venezolana negaba haber tomado la decisión de dejar la casa de Guadalix y cargaba duramente contra la organización. Durante 'El Debate' han explicado el verdadero motivo por el que decidió marcharse tras unos desencuentros con Alex Caniggia. "Quiero abrir la puerta y largarme, te lo digo de verdad. No aguanto más", afirmaba ella. El presentador, Ion Aramendi, ha aprovechado para lanzarle una seria reprimenda por su actitud.

"Me voy a permitir añadir algo. Una cosa que estoy pensando. Este formato es más grande que todos los concursantes que han pasado por él. Es más grande que todos los presentadores que tenemos la suerte de formar parte de él. Este programa no pertenece a los concursantes ni a los presentadores, os pertenece a vosotros. Y solo a vosotros y me incluyo, a los que amamos este formato. Si tú no eres consciente de esto, muchas gracias y adiós", ha manifestado el presentador para dar por zanjada esta polémica.

Oriana Marzoli abandona 'GH VIP': el motivo

'GH VIP' ha mostrado cuál fue la razón que motivó a Oriana a abandonar la casa el pasado viernes, 29 de septiembre. El enfado de la ex tronista de 'Mujeres y Hombres' surgió debido a sus enfrentamientos con Alex Caniggia. "Si me vuelve a llamar ridícula delante de la presentadora cuatro veces y cuatro veces delante de los compañeros y no se le dice nada, yo me voy a poner heavy". Añadía que si no se tomaban medidas, iba a explotar. "Estoy cabreadísima, si a mí me pones unas normas se las ponéis al resto. Si permitís todo, pero a mí no se me permite, yo me largo y punto".

Oriana añadía que no aguantaba más y que deseaba hablar con su representante. "Ábreme, que me quiero ir por producción. Me quiero ir, no aguanto más". Ante su petición, el 'Súper' le preguntó si realmente quería abandonar el concurso. Ella contestó lo siguiente: "Sí, no aguanto más". Ion Aramendi ha subrayado que no fue expulsada. "Ella sabía muy bien lo que hacía. Nadie echa a Oriana, ella es la que decide salir. Otra cosa es que ella se arrepienta una vez fuera. Y no vamos a entrar en las malas formas con las que habla al equipo, horribles formas. Las imágenes no engañan y las decisiones son decisiones".