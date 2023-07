Ion Aramendi, obligado a dar explicaciones de la final de 'Supervivientes'

La gran final de 'Supervivientes' no ha estado exenta de polémica. Todo debido a una frase que pronunció Carlos Sobera y que algunos espectadores percibieron como un supuesto tongo. Nada más arrancar el último debate del reality, Ion Aramendi ha querido pronunciarse al respecto. "Antes de empezar, tengo algo muy importante que deciros. Desde 'Supervivientes' queremos aclararos un tema que sé que os tiene preocupados", afirmaba.

El presentador recordaba que en la final emitida el pasado jueves, 29 de junio, Carlos Sobera leyó la siguiente frase: "No ha ganado, pero lo hubiera merecido como los demás. Adelante, Adara". En aquel momento las votaciones aún estaban abiertas, así que las redes sociales se convirtieron en un auténtico hervidero. "Evidentemente aún podía ganar Adara porque la votación no estaba cerrada. ¿Qué pasó? Os lo cuento", indicaba Ion Aramendi. El vasco ha reconocido que todo se debió a un "error humano. 'Supervivientes' es un programa en directo que está vivo. Y en una final mucho más".

La explicación de Ion Aramendi

"Tanto Bosco, como Adara, Jonan o Asraf podían ganar. Y, por tanto, escribimos cuatro distintas versiones de guion. Cada una de ellas contenía todos los supuestos posibles: 'Ha ganado, ha pasado a la final, ha quedado eliminado'. Estas versiones se van incluyendo en el CUE, la pantalla en la que los presentadores leen lo que van contando dependiendo de cómo se vayan dando los acontecimientos", ha manifestado Ion Aramendi con el objetivo de aclarar todas las dudas.

"Ya sabés que Adara consiguió llegar a la final, pero por un error humano incluimos en el CUE, en ese guion que tenemos escrito y que los presentadores leemos, la versión en la que ella era eliminada por la audiencia. Es solo eso: un error humano, que lamentamos mucho. Espero que os haya quedado más que claro", subrayaba. Un día después de lo ocurrido, Telecinco también se vio obligada a emitir una nota aclarando lo sucedido. "Por un error humano se copió la misma entradilla en todas las opciones diferentes, por eso Carlos Sobera leyó esa entradilla y no nos dimos cuenta". Asimismo, reconocían que los responsables del programa se percataron del error de forma inmediata, pero prefirieron no parar la final para aclarar el tema. "Sabíamos que no había ni trampa ni cartón y decidimos que los finalistas vivieran la gala como se merecían después de 18 semanas pasando hambre".