En el avance del nuevo episodio, Rocío Carrasco revela una pregunta que le hizo su hija con tan solo 9 años y que la dejó desencajada.

El miércoles, Telecinco emite un nuevo episodio de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. A la espera de que llegue, ‘Sábado deluxe’ ha mostrado una pequeña pincelada de lo que los espectadores podrán ver. En concreto, en la próxima entrega, el documental abordará la muerte de Rocío Jurado y cómo su hija se enfrentó a la pérdida de su madre. Además, a raíz del fallecimiento de «La más grande», Rocío Carrasco desvela la insólita pregunta que le hizo su hija, Rocío Flores, cuando tan solo tenía nueve años y que la dejó desencajada.

En el avance del séptimo episodio, podemos ver a Rocío Carrasco venirse abajo cuando ve las imágenes de su tío Amador Mohedano frente a la prensa confirmando el fallecimiento de Rocío Jurado. «Se fue, se iba el trozo que me quedaba«, consigue decir entre lágrimas mientras que no podía dejar de mirar la pantalla.

Tras esto, visiblemente afectada mientras que observa las imágenes del multitudinario funeral de la de Chipiona, la hija de Pedro Carrasco aseguraba que todo el mundo se encargó de llorar la pérdida de «la artista». Sin embargo, ella estaba completamente hundida porque tenía que decirle adiós por última vez a su madre. «Yo lloraba a mi madre«, cuenta.

Tras esto, el documental abordará la insólita pregunta que le hizo una jonvencísima Rocío Flores a su madre tras el fallecimiento de su abuela. En concreto, según narra Rocío Carrasco, tras la muerte de «La más grande» estuvo cuatro meses sin ver a sus hijos, que se quedaron al cuidado de Antonio David Flores. «Dije que quería que me los trajesen. De repente llega Rocío, que tenía 9 años, y se quedó mirándome. Me dijo: ‘Mamá, ahora, ¿qué va a pasar con las casas de Miami?’. En ese momento yo supe que todo había cambiado».

La reacción de Belén Esteban a la pregunta de Rocío Flores

Tras ver el avance, Belén Esteban aseguraba que conocía con anterioridad la pregunta que le formuló la hija a la madre. Sin embargo, casi sin poder hablar, la colaboradora insistía en que no era muy normal que una niña pequeña le hiciera un pregunta de ese tipo a Rocío Carrasco. «No voy a meter al niño, pero la niña me da mucha pena. No está bien, en Ana Rosa estaba desencajada. Cuando se habla de la sentencia sé que la defensa hacia eso es muy difícil. Es una niña que lo que ha vivido ha debido ser espantoso. Una niña de 9 años que te pregunte eso…«, reflexiona la de Paracuellos.

Tras esto, también sin querer opinar al no saber qué decir, Jorge Javier Vázquez insistía en que no entendía cómo se había metido la joven en la boca del lobo y había aceptado colaborar en un programa para hablar de ‘Supervivientes’. «Aquí hay muchas historias. Al principio me siento con dificultad para opinar…», comentaba el presentador.