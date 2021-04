En plena polémica por el documental de Rocío Carrasco, Jordi González ha querido saber qué pensaría Rocío Jurado si viera a Gloria Camila y Rocío Flores juntas en el plató de ‘Supervivientes’.

Este domingo, Gloria Camila Ortega y Rocío Flores han coincidido juntas en el plató del debate de ‘Supervivientes’ para defender el concurso de Olga Moreno. Tía y sobrina se han mostrado más unidas que nunca ante la adversidad y la polémica que ha suscitado el documental de Rocío Carrasco. A pesar de que se esperaba que nadie sacara a coalición el formato de La Fábrica de la Tele, lo cierto es que Jordi González ha conseguido que la hija de la más grande se pronuncie acerca de los momentos que ambas estaban viviendo debido a la prensa que se agolpaba en su casa para sacarle alguna que otra declaración.

Jordi González no dudaba en sacar a la palestra un reportaje de ‘Socialité’ en el que se había explicado que tanto Gloria Camila Ortega y Rocío Flores habían salido del domicilio de la primera completamente serias para dirigirse a las instalaciones de Telecinco. Ante esto, la hija de José Ortega Cano ha explicado que se trataba de un error y hacía hincapié en que llevaba tres semanas con un sinfín de periodistas en la puerta de su vivienda.

«¿Y a qué se debe eso?«, preguntaba el presentador de manera cómplice. «Están haciendo su trabajo», contestaba Gloria Camila Ortega de forma airosa. Sin embargo, Jordi González insistía en lo significativo que era que las hijas de dos de las artistas más importantes de España (Rocío Jurado e Isabel Pantoja), así como la nieta de una de ellas estuvieran presentes en el plató.

«¿A Rocío Jurado le gustaría veros aquí?«, preguntaba González. Ante esto, ni corta ni perezosa, Gloria Camila Ortega no se callaba y aseguraba que a su madre sí le hubiera encantado verlas a ambas en plató. «Le gustaría vernos juntas y contentas«, comentaba lanzándole así un dardo envenenado a su hermana.

Después de esto, Rocío Flores, tras ver el vídeo de presentación de Olga Moreno, aseguraba que nadie podía quitarle el derecho de hablar bien de la mujer de su padre y debido a que sus hermanos estaban viendo el debate no quería mostrarse triste ni sensible. «Tiene mucho que dar, no se la conoce como persona, no va a defraudar y va a hacer un concurso muy bueno. Tengo mucha culpa de que ella esté en el programa, me responsabilizo, le dije que se fuera porque iba a volver renovada mentalmente», comentaba la hija del excolaborador de ‘Sálvame’.

El zasca de Gloria Camila a Kiko Jiménez

En medio del transcurso del programa, la hija de Rocío Jurado ha reconocido que durante su paso por ‘Supervivientes’ lo único que le falló fue estar acompañada por Kiko Jiménez. «Yo me quise ir porque caí. Cuando sacas la mente del concurso a la vida real y al mundo exterior, el concurso está perdido. Solo pensaba en mi familia. Mi fallo fue entrar acompañada. Sin duda, fue mi mayor error con diferencia pero no lo puedo cambiar«, comentaba la hija de José Ortega Cano. De la misma forma, la joven insistía en que, al igual que su sobrina, volvería a Honduras si se lo propusiera y «sin tener que depender de nadie a nivel emocional ni mental».