Iñaki López deja temporalmente la televisión por un problema de salud

Iñaki López se ha convertido en un rostro imprescindible de 'La Sexta', pero el periodista se retira temporalmente de los focos de la televisión por un problema de salud. Así lo ha comunicado el bilbaíno a través de sus redes sociales.

"Ayer, en esa sanidad pública que tanto nos cuida y que tenemos que defender, me encontraron una molestia que me va a tener un tiempo en el dique seco", afirmaba Iñaki López. Asimismo añadía que "afortunadamente" está muy arropado por, su pareja, la también periodista Andrea Ropero y su hijo, Roke. "Cuento con un equipo de mimos y cuidados que ninguna aseguradora podría igualar. Os veo pronto", prometía.

Muchos mensajes de ánimo a Iñaki López

El presentador no ha entrado en detalles de la dolencia que padece, pero su mensaje pronto ha recibido un sinfín de respuestas, entre ellas, las de muchos rostros conocidos. "Iñaki, a recuperarte bien y a aprovechar el tiempo para hacer todas esas cosas que no podemos hacer cuando vamos a 100. Te mando todo el apoyo y el animo amiguetil!", le decía Santiago Segura. Por su parte, su pareja confirmaba que "mimos nunca faltarán". Jordi Évole bromeaba con su compañero: "Que no sea muy seco el dique. Vuelve pronto, Iñaki". Y la periodista Cristina Prado le enviaba muchos ánimos. "Ay!!!! Amigo!!! Arriba y mucha fuerza!! Aquí te espero como agua de mayo. 🤍🤍🤍🤍Te mando un beso muy grande".

La pareja, cuya historia de amor se fraguó mientras compartía plató en 'La Sexta Noche', aumenta la familia. En los próximos meses nacerá su segundo hijo coincidiendo con el décimo aniversario de su relación. Ha sido la colaboradora de ‘El Intermedio’ quien confirmó la noticia recientemente: “Se avecina un 2023 muy especial en casa... ¡Feliz Navidad para todos! #lafamiliacrece”. Lo hizo a través de una original felicitación navideña que llegaba por parte de la familia al completo en la que destacaba la presencia de unos patucos y un chupete. Por el momento, se desconoce si están esperando un niño o niña, pero lo que es seguro es que el bebé se convertirá en el mejor compañero de juegos de su hermano mayor, Roke, de 5 años.