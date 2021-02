El bailaor, que tendrá que responder a todas sus polémicas, mantiene una dura guerra con la periodista.

Son enemigos confesos. María Patiño y Rafael Amargo han protagonizado en los últimos meses un ir y venir de duros reproches. Este domingo el bailaor visitará las instalaciones de Mediaset para hablar de todas sus polémicas y en especial de su detención el pasado mes de diciembre por supuesto tráfico de drogas. Una entrevista que podría suponer un esperado cara a cara entre ambos, sin embargo, la presentadora ha tomado una importante determinación.

«He tomado la decisión de no estar mañana presente en la entrevista de Rafael Amargo en el Deluxe», ha confirmado. No ha revelado el motivo principal que le ha llevado a ausentarse de su puesto de colaboradora, pero ha indicado que estará al tanto de todo desde su hogar. Nuevamente, ha aprovechado para atacar al coreógrafo: «Me dan pena los padres de Rafael Amargo porque tienen un problema en casa».

Los distintos colaboradores se ha pronunciado sobre la sonada enemistad, entre ellos, Kiko Matamoros quien señalaba que es «muy importante que Rafael Amargo nos dé mañana su versión de lo que ha ocurrido». La raíz del conflicto surge por el trato de las diversas informaciones que se dieron en ‘Socialité’ poco después de su detención. Durante una reciente entrevista en SEMANA, este fue tajante con la periodista: «Esto es una guerra entre ella y yo y ella también tiene un hijo y un marido al que, por cierto, no le va bien».

También ha señalado en más de una ocasión que María Patiño vive en el «conflicto para desarrollarse profesionalmente». Cuando terminó su obra de teatro ‘Yerma’ le lanzó un nuevo dardo envenenado y la definió como una «estrella» que se encarga de preparar «encerronas» y desde la cadena se la protege «con un seguro que les cubre todo».

Su plantón a ‘Sábado Deluxe’

El pasado 5 de diciembre Rafael Amargo estaba de plena actualidad tras su reciente detención. Acordó entonces una entrevista en ‘Sábado Deluxe’ que canceló horas antes de que se produjese. «Ha faltado a su palabra. A las ocho de la tarde, ha confirmado que no venía», explicaba Jorge Javier Vázquez ante su ausencia.

Añadía algunos detalles de la negociación: «Este baile comienza a las cuatro de la mañana a raíz de una conversación con un productor del programa. Amargo está nervioso, inquieto… Horas después, la directora de este programa intenta comunicarse con su abogado o con el propio Amargo. La directora habla con él, le explica las condiciones de la entrevista, este recapacita y acepta las condiciones. No puede hablar y promete volver a llamar pero nunca lo hace. No contesta al teléfono».

El bailaor se sinceró esa misma tarde con su público y explicó así su plantón: «Por mucho dinero que me den en la tele, no voy. Me da miedo, prefiero expresarme aquí (sobre el escenario». Rafael Amargo fue detenido el pasado 1 de diciembre por presunto tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.