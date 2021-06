La política madrileña ha hablado con Bertín Osborne del amor, de la familia y de lo que piensa hacer respecto a la maternidad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha concedido una de sus entrevistas más desenfadadas en ‘Mi casa es la tuya‘, el programa de Bertín Osborne. Allí, la política ha hablado de los aspectos menos conocidos y privados de su vida: su infancia y sus años de juventud, su familia, su novio, Alberto González y lo que piensa sobre tener hijos.

A sus 42 años, reconoce estar viviendo uno de los momentos más dulces. Porque ser la máxima responsable de toda una región ha dado un giro radical a su vida. «Me ha cambiado mucho ser Presidenta de la Comunidad. Me preocupa mucho la infancia… Me he vuelto más niñera, más creyente, más atlética. He conocido a la afición del atlético que es fascinante. Esta responsabilidad me ha hecho mejor persona, me ha cambiado mucho», reconocía.

En caso de ser madre «me gustaría hacerlo con alguien»

La política goza del éxito en su carrera política, pero también se siente muy satisfecha de su vida personal. No ha querido revelar detalles de su actual pareja, con la que ha sido fotografiada durante una escapada a Ibiza. Una pillada que se ha tomado con sentido del humor: «Digo: ‘Vamos a ver mundo…. ¡Que había drones! Ha habido fotos… Y yo que me sentía tan libre y tan sola por allí!». Pero lo cierto es que parece feliz al lado de su pareja, un hombre divorciado y padre de tres hijos a quien prefiere mantener alejado de los focos.

Celosa de su intimidad, Ayuso ha confesado que el tema de la maternidad es algo que se ha pensado alguna vez: «Me lo he planteado pero por distintas circunstancias no lo he hecho al final». No ha llegado a dar el paso porque su carrera ha ocupado todas sus energías. En estos momentos ve complicado dar el paso, por eso no teme tomar una decisión al respecto. «Se va pasando el tiempo. Tengo que asumir que va pasando el tiempo y no pasa nada», ha dicho, quitándole hierro a este aspecto. «Ojalá me hubiera atrevido antes, pero en caso de hacerlo me gustaría hacerlo con alguien. Tengo siete millones de madrileños y mis sobrinos. Mi sobrina de seis años me llama Presidenta. Estar con ellos es ser tú y ellos muchas veces me sirven para sentir que sigo teniendo familia», añadía.

Ayuso se considera una mujer con una enorme capacidad para disfrutar. «He vivido siempre la vida con muchísima intensidad», destacaba. Aunque por el camino, por supuesto, ha tenido que renunciar a muchas cosas: «Pagas un precio altísimo, sobre todo con tu vida personal». Pero tiene claro que para avanzar «hay que saber dejar marchar y asumir que vienen y cosas y se van otras».

«Tengo muy buenos amigos que han sido parejas»

Entre esas ‘pérdidas’ está la de su exmarido. No suele hablar de su matrimonio, pero Isabel Ayuso ha estado casada. «Un tiempo muy pequeñito, pero hace muchos años, hace más de 10», detallaba. Tras su divorcio ha tenido otras relaciones duraderas: «He tenido parejas… Ahora tengo más visibilidad, pero siempre he trabajado muchísimo y me he involucrado mucho en el trabajo. Los que están conmigo nunca se aburren. No he vuelto a tener dos días iguales en mi vida. Tengo muy buenos amigos que han sido parejas».

En lo que a parejas se refiere, la política ha admitido que no tiene ninguna preferencia: «No tengo un perfil determinado. Hay personas que te hacen ser mejores personas». Bertín Osborne le preguntaba si le van los «fofisanos». Un concepto que para ella es «gente de bien que se cuida, pero se toma una cervecilla de vez en cuando. Un Russell Crowe, aunque se nos ha pasado a ‘fofi’, pero es muy guapo. Ese tipo de hombres: bien, bien», decía, sincera. Más allá del aspecto físico, lo que valora es a la «gente con la que puedes disfrutar la vida».

¿Celosa? ¿Posesiva? Esta es su respuesta

Cuando el cantante quiso saber si es «posesiva», esta contestaba con mucha naturalidad: «A ver… depende de para qué». Tampoco ha querido autodefinirse como una mujer celosa: «A ver…. Hago como que no lo estoy viendo, pero digo: ‘A ver a quién le voy a sacar los ojos’. Normalmente llevo todo con normalidad, con humor».

De su familia ha destacado de manera especial a tres figuras: sus padres y su hermano. «Tengo un hermano cuatro años mayor que yo. Es un fenómeno, le quiero muchísimo. De pequeño nos llevábamos a matar. Mi padre lleva mucho tiempo desaparecido y es mucho tiempo sin esa figura», recalcaba. Por eso cree que su tío y su hermano han suplido a la figura paterna.

«Mis padres lo perdieron prácticamente todo»

De sus padres ha valorado de manera especial sus esfuerzos por sacar adelante a la familia. «Mis padres han tenido muchas profesiones y se han dedicado a muchas cosas. Lo perdieron prácticamente todo con la crisis de 2008. Yo me fui de casa con 22 años. Los veía pasarlo mal. Los autónomos son personas que nunca descansan», insistía. De tanto «verlos madrugar, verlos sufrir» acabó por sentir cierto rechazo a la vida de quien tiene una empresa: «Le tenía manía a todo lo que hacían».

Su padre falleció con apenas 68 años de una «especie de demencia alzheimer». De él recuerda que era un hombre «simpático, agradable, generoso. Le gustaba el pueblo, el ambiente de los bares, supongo que por eso soy tabernaria. Era muy exigente, muy difícil. No llegamos a entendernos del todo. Era tan crítico con él que no le salía ser de otra manera con los demás».