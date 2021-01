Ana Rosa Quintana cumple este martes 65 años y lo hace sin querer retirarse del trabajo. La presentadora ya avisó de que «iban listos» los que quisieran que se jubilara

Este martes 12 de enero, Ana Rosa Quintana está de celebración. La popular presentadora cumple los 65 años, edad con la que ya se puede jubilar percibiendo la pensión completa de jubilación. Algo que de momento no está en la mente de Ana Rosa. Y es que a sus 65 años, sigue al frente de su programa ‘El programa de AR’, que precisamente hace unos días también estuvo de celebración y cumplió 16 años en Telecinco liderando las mañanas. A pesar de que ya puede jubilarse, Ana Rosa Quintana ha tomado la decisión de seguir al frente de su programa y desempeñando su labor profesional. De momento, no está en sus planes jubilarse.

Ana Rosa Quintana cumpliría con los requisitos imprescindibles para poder jubilarse a los 65 años y cobrar la pensión completa. Estos serían el de acreditar 37 años y 3 meses de cotización. A pesar de cumplirlo, de momento no se plantea dejar su puesto de trabajo. Además, prueba de esto es que en junio del pasado año renovó su contrato de larga duración con Mediaset. Algo que ya dejaba entrever que de momento no planeaba jubilarse. Y aunque el 2020 ha sido un año muy complicado, Ana Rosa quiere seguir llevando las riendas de su programa y estar al tanto de toda la actualidad nacional que interese a sus tele espectadores.

Ana Rosa Quintana renovó su contrato de larga duración

Tal y como hemos dicho anteriormente, aunque Ana Rosa Quintana se haya tenido que enfrentar a su año más difícil en su programa debido a las tristes noticias que ha tenido que dar, no quiere retirarse de la televisión. De hecho, hace un año que se sinceró sobre su futura jubilación y aseguró que no está en sus planes hacerlo «sino es por fuerza mayor». «Los que quieren que me vaya o me jubile, van ustedes listos…», fueron las palabras de Ana Rosa Quintana. «Esto es lo que hay, y el año que viene, mejor», apuntaba entre risas.

Grandes entrevistas y noticias exclusivas han sido los ingredientes principales para que Mediaset quisiera que la veterana presentadora siguiera vinculada a Telecinco. Por esto, el pasado mes de junio firmaron la renovación de su contrato de larga duración con la cadena, que ellos mismos quisieron confirmar a través de un comunicado de prensa.

La veterana presentadora se ha convertido en un referente de información y entretenimiento en las mañanas televisivas de España y líder invicta de audiencia durante los últimos 15 años. Y es que desde su estreno en 2005, ‘El programa de Ana Rosa’ ha sido líder ininterrumpido sobre sus competidores año tras año, en su lucha continúa con ‘Espejo Público’, programa presentado por Susanna Griso en Antena 3. Algo que sigue queriendo hacer y es que a sus 65 años, Ana Rosa Quintana está muy feliz de poder seguir al frente del programa que tantas alegrías le ha dado.