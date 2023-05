Uno de los actores más queridos y aclamados de nuestro país se ha sentado en el programa de las hormigas más famosas. Hugo Silva se ha sentado en el plató de 'El Hormiguero' para presentar su nueva serie, 'Pollos sin cabeza', la cual se estrenó el viernes pasado, día 28 de abril, en HBO Max. Una comedia que sigue la vida de Alberto Martín Ruiz (el propio actor), un ex futbolista y actual representante de jugadores al que todos llaman “Beto”, quien acaba de establecerse por su cuenta montando su propia agencia de representación. Una entrevista que ha arrancado con el presentador preguntándole a su último invitado con qué se va a encontrar el espectador cuando vea la ficción en la pequeña pantalla: "Es una serie ambientada en el mundo que habría detrás del fútbol, una comedia muy gamberra", ha dicho el intérprete de 'Los hombres de Paco'.

Tras ver el tráiler de la serie, Pablo Motos le ha preguntado a Hugo Silva por una experiencia que vivió en Brasil y que tal y como él mismo ha asegurado es una de las peores vivencias que tiene guardada en su memoria. "Aitor Luna, un amigo y yo alquilamos un coche para ir de Salvador de Bahía a Praia do Forte a ver unas ballenas y de repente nos paró la policía, aunque no tengo muy claro que fueran policías. Nos empezaron a dar las luces, nos echamos a un lado, pero no nos pidieron la documentación ni nada, sino que a punta de metralleta y de pistola, ahí en medio de la nada... A mí me apuntaron muy cerca con una pistola y pasé muchísimo miedo. Creo que es el momento que más miedo he pasado en mi vida", ha dicho dejando a Pablo Motos atónito.

Hugo Silva ha revelado todos los detalles de esta historia: "Empezaron a registrarnos y no encontraron nada hasta que uno de ellos sacó una bolsa de marihuana que no era nuestra. Por eso digo que todavía no tengo claro si realmente eran policías o no. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que nos estaban atracando. Y nada, pagamos un dinero y nos acompañaron, aunque les dijimos que no hacía falta, porque nos dijeron que nos podía volver a pasar más adelante".

Hugo Silva se sincera sobre si bebe alcohol o no para grabar algunas escenas

Otra de las confesiones que más han llamado la atención es saber si Hugo Silva bebe alcohol o no cuando interpreta a un borracho, ya que en una secuencia de la serie aparece Beto, personaje al que interpreta el actor, está en estado de embriaguez. "No, la hice sin alcohol, sin alcohol. Esto no es lo que se ve, lo que se ve es un momento. Yo me tiré toda la noche haciendo esto desde distintos puntos, así que imagínate si me pongo a beber, me tiro toda la noche borracho y no aguanto", ha apuntado. "Uno sabe las sensaciones y las plasma, ya está. O sea, quién no se ha emborrachado alguna vez, ¿no? Y luego también uno cuando lo trabaja, se lo imagina y va probando. Lo importante es llegar con el curro ya hecho", ha sentenciado al respecto.