SEMANA ha hablado con la reciente ganadora del programa culinario más visto de la televisión para saber cómo se encuentra tras su merecida victoria

La edición de ‘Masterchef’ con más conflictos en la historia del formato ha llegado a su fin con una clara ganadora. Ana Iglesias Panichelli se ha alzado como la mejor cocinera de los cinco aspirantes que han llegado a la final del talent culinario: Iván, Luna, Alberto, Andy y Ana. Todos ellos han puesto toda la carne en el asador en esta última gala del programa de TVE para conseguir el ansiado delantal blanco. Ha sido la empresaria y diseñadora de joyas la elegida para regresar a casa con un suculento premio de 100.000 euros. SEMANA ha hablado con la joven nada más salir del concurso para que nos confiese cómo está viviendo todo este fenómeno y nos ha demostrado con creces por qué el público ha apostado por ella.

La recién ganadora del programa culinario más popular de la televisión, atendió a nuestras preguntas absolutamente entregada. Con una energía desbordante, Ana Iglesias nos ha saludado y atendido con mucha ilusión. “ Esto está siendo tremendo. Estoy muy contenta”, nos ha explicado exaltada. La ex concursante lleva menos de 24 horas fuera del formato y nos ha contado entre risas cómo está viviendo toda esa situación. “No sé ni lo que estoy contestando, porqué estoy en shock”. La presente temporada del concurso, que ha acompañado a la audiencia durante la cuarentena, ha culminado con unas cifras de audiencia récord. Nuestra revista ha podido conocer cómo se encuentra la concursante más popular de la cadena pública y cuáles son sus planes de futuro más inmediatos.



Muchas felicidades ¿Cómo te sientes?

Me siento muy feliz y súper contenta. Estoy muy emocionada con todo lo que ha pasado.

¿Te esperabas ser la gran ganadora de esta edición?

No me lo esperaba para nada. De hecho, solo me lo empecé a imaginar en el momento en que los jueces dieron sus valoraciones finales. En ese momento pensé “madre mía, que puede que gane”.

¿Cuáles han sido las primeras reacciones de tus familiares?

Están todos súper emocionados y felices con esta noticia.

Las redes se han volcado contigo, a pesar de que Iván era uno de los grandes favoritos

La gente se ha volcado mucho conmigo y no tengo palabras para definirlo. Aún estoy aterrizando. Ya no tengo palabras para explicar todo lo que siento. Mi mente y mi cuerpo están en shock.

¿Te benefició que no se te considerara la gran favorita de la final para poderte centrar más en el concurso?

La verdad es que no lo sé. En los últimos programas se ha visto mi gran evolución y los jueces empezaron a verme como posible favorita. No sé lo que me hizo exactamente llegar hasta ahí, pero lo importante es que ha salido bien (se ríe).

¿Te vino bien mantenerte al margen de los conflictos?

La verdad es que sí, yo creo que me benefició. Me ha venido genial no estar en medio. Yo es que iba a hacer mi programa y no quería compararme con nadie, ni intentarlo hacer mejor que nadie, sino superarme a mí misma. Así lo hice y así resultó.

¿Eres igual de tranquila en tu día a día?

Pues sí. No he fingido nada que no sea, porque solo me habría llevado por el camino de la amargura.