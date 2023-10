Gustavo se mantenía ajeno en la casa de Guadalix a las polémicas que rodean a la familia Campos. Hasta ahora. La entrevista ofrecida por Edmundo 'Bigote' Arrocet previo pago sobre María Teresa ha causado tanto revuelo que los responsables del 'reality' de Telecinco han decidido informarle al respecto. Muy molesto, el que fuera chófer y mano derecha de la gran comunicadora, fallecida el pasado 5 de septiembre, no ha podido evitar dar su opinión tajante sobre la expareja de su jefa.

Gustavo, muy 'cabreado': "No me hubiese molestado ni en leer la entrevista"

Desde el ingreso de Gustavo a la casa de Guadalix, no había un día en el que no salieran nuevas informaciones sobre sus desavenencias con la familia de María Teresa Campos. La participación en el concurso de la persona de máxima confianza de la periodista había levantado ampollas en Terelu, Carmen Borrego y Alejandra Rubio. Esta última, se mostró especialmente molesta con la participación de Gustavo en 'GH VIP 8'. "Intuíamos por rumores esta posibilidad, pero nadie le dijo nada. Esperaron a que él lo contara. Y fue el otro día, después del funeral", contaba en 'Así es la vida', programa en el que colabora.

Y, aunque todavía se mantiene ajeno a la polémica que se ha generado en el "mundo exterior" a este respecto, el programa de Mediaset no ha querido dejar pasar la oportunidad de trasladarle parte de las palabras que Bigote Arrocet les dedica a Las Campos. "La exclusiva de Edmundo me parece que está fuera de lugar, y más en este momento. Me parece una falta de respeto total. No me hubiese molestado ni en leerla ", ha comenzado diciendo el exchófer.

"Prefiero no opinar porque iría desmintiendo una a una las cosas que dice"

El concursante de 'Gran Hermano VIP" no ha podido contenerse y, visiblemente molesto, ha tachado a Bigote Arrocet de "oportunista". No puede creer que se haya prestado a hacer una entrevista en la que ataca directamente a las hijas de María Teresa a menos de un mes del fallecimiento de su madre. "Me parece muy fuerte lo que ha hecho. Prefiero no opinar porque iría desmintiendo una por una las cosas que dice. Es mentira, que yo sepa, que Teresa quisiera casarse con él para dejarle una pensión. Siempre que íbamos de viaje lo pagaba yo todo", explicaba contundente.

Carmen Borrego, que hoy acudía a 'Así es la vida', donde colabora, escuchaba las palabras de Gustavo con una sonrisa en la cara. "Nosotras le pedimos a Gustavo que no hablara de esta persona dentro de la casa que que esta persona no hablara fuera. Gustavo no ha explotado por hacernos caso a nosotras", ha compartido la hermana de Terelu. La pequeño de las Campos se ha mostrado muy satisfecha con el exchófer de su madre. "Está demostrado que siempre ha estado dentro de la familia como uno más", ha zanjado la hija pequeña de la comunicadora sobre Gustavo.