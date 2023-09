Gustavo siempre ha sido leal a su jefa, María Teresa Campos. Era su mano derecha y le apoyó en todos y cada uno de sus momentos vitales hasta que el pasado 5 de septiembre su luz se apagó para siempre. Fue días después de su partida cuando entró en 'Gran Hermano VIP', reality en el que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas y donde ha desvelado su plan tras la muerte de María Teresa. Una oferta que ha llegado en uno de sus peores momentos y es que la presentadora de televisión para él era como "una segunda madre", tal y como contó él mismo a la Revista Semana. No obstante, esta no fue la única propuesta que llegó a su mesa y es que también se le tentó para participar en 'Supervivientes', una opción que descartó para estar al lado de la comunicadora. No quería separarse de su lado y rechazó adentrarse en la aventura selvática más complicada de la pequeña pantalla, dando igual el dinero que se le pagara por ello.

De forma paralela fue muy criticado en 'Sálvame', pero él se centró en apoyar a la matriarca de Las Campos, a quien sabía que debía ser fiel. Su relación fue tremendamente especial y él tuvo claro desde un principio dónde estaba su sitio. Tras trabajar juntos más de treinta años, Gustavo renunció a concursar en 'Supervivientes' y continuó con su trabajo junto a María Teresa Campos, a quien adoraba por encima de todo. Entonces, nada hacía presagiar algunos de los detalles que han terminado de ver la luz. Hablamos del contrato de confidencialidad que Terelu y Carmen Borrego hicieron firmar a Gustavo, una exigencia ante la que él no cedió. De hecho, se enfadó y amenazó con irse con una mano delante y otra detrás. Sentía que estaban desconfiando de él y creía que no era justo.

Gustavo ha confesado la causa de la muerte de María Teresa Campos

Su negativa llegó a varias redacciones y ahora ha sido el periodista Antonio Rossi el que ha explicado cómo actuó Gustavo cuando mientras trabajaba para María Teresa Campos priorizó a su jefa. Con un tremendo cariño hacia ella y por supuesto dolor por su desaparición, el que ha sido hombre de confianza para la presentadora explicaba el verdadero motivo por el que ella había muerto a los 82 años. Justo después de que varios compañeros de 'GH VIP' dijeran que "hay gente que cuando deja de trabajar se hunde anímicamente", él corroboró que ahí comenzó su declive. "Se murió por eso", ha dicho Gustavo dentro de la casa más famosa de la televisión.

1 de 5 Gustavo es uno de los pesos pesados de 'GH VIP' 2 de 5 María Teresa Campos confiaba plenamente en él, de hecho, posaron juntos para SEMANA 3 de 5 Él empezó a trabajar para ella cuando tenía 18 años 4 de 5 "Es como el hijo que nunca tuve", dijo la malagueña de corazón 5 de 5 Él en su despedida estaba completamente destrozado