Gustavo Guillermo lo cuenta todo de su expulsión disciplinaria en 'GH VIP 7': "No soy violento"

En la madrugada del 2 de noviembre la dirección de 'GH VIP' decidió expulsar de forma disciplinaria a Álex Caniggia y Gustavo Guillermo. Se aseguró que habían incumplido las normas de conducta exigidas por el programa, pero apenas se dieron detalles sobre lo sucedido. Solo que existía tensión en la casa y que tras varias acusaciones de victimismo entre dos bandos, se declararon la guerra. Una complicada situación sobre la que la mano derecha de María Teresa Campos se ha confesado en la revista SEMANA en exclusiva. Por primera vez reconoce cómo se siente, nos desvela que "no cree que se merezca estar fuera" e insiste en que "no es una persona violenta". Pero, ¿qué sucedió para que se tomara una decisión tan drástica? El concursante ha querido poner las cartas sobre la mesa y explicar qué pasó en la noche en la que tuvo que despedirse de su concurso, un sueño truncado que ya forma parte del pasado.

Gustavo Guillermo sobre su salida de 'Gran Hermano': "Nos encaramos y no pasó de ahí"

"Yo cuando entré en GH VIP me propuse llegar al menos hasta mi cumpleaños y justamente me echaron la noche anterior. Fui a mediar en una discusión entre Álex y Avilés, nos encaramos y no pasó de ahí. No soy violento y no creo que me merezca estar fuera, pero...", dice Gustavo a este medio. Una charla donde habla también de su pareja, Ainhoa, quien además se ha convertido en su defensora durante su concurso y donde cuenta qué ha sido lo más difícil para él. Aunque se muestra sorprendido porque le dejaran fuera del reality, no duda ni un instante que volvería a entrar si le dieran la oportunidad. "Me parece una experiencia muy enriquecedora", asegura Gustavo.

El comunicado de 'Gran Hermano VIP' sobre la expulsión de Gustavo

Una nueva oportunidad laboral que, por supuesto, su jefa conoció y que tocó su puerta este verano. Aunque pueda resultar una sorpresa, ella le animó para que diera el salto a la televisión y probara suerte en un programa, lo que coincidió con su carta de renuncia. Fue hace solo unos días, justo la noche en la que fue expulsado, cuando el canal '24 horas' sufrió un apagón y nada de supo de lo sucedido ese día. Tan solo se informó a través de la cuenta de Twitter, donde no entraron en detalles acerca del verdadero motivo que había provocado su salida repentina. "Tras incumplir las normas de conducta exigidas en Gran Hermano, Álex y Gustavo han sido expulsados disciplinariamente del concurso. En la gala de este jueves se mostrarán las imágenes que nos han obligado a tomar esta decisión"; dijeron. Entonces, se generó un gran revuelo en el universo 2.0, de hecho, fueron muchos los comentarios de espectadores que lamentaron su expulsión.

Ahora su entrevista está en los kioscos, una exclusiva donde Gustavo también habla largo y tendido sobre la ya desaparecida María Teresa Campos. "Pude despedirme de Teresa, pero ya no me reconoció", dice.