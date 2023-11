La doble expulsión disciplinaria de Gustavo Guillermo y Alex Caniggia de ‘GH VIP 8’ cayó como un jarro de agua fría sobre sus seguidores. Fue durante la noche del pasado miércoles, 1 de noviembre, cuando la cuenta oficial de 'Gran Hermano VIP’ se hizo eco de la decisión de eliminar a dos de los pesos pesados de la edición “tras incumplir las normas de conducta exigidas en el programa”. Sin embargo, ahora SEMANA ha podido saber que ambos tendrán oportunidad de volver a la casa de Guadalix junto al resto de participantes, incluidos los que ya han tenido que abandonarla por las votaciones de la audiencia.

Teniendo en cuenta que fue el pasado domingo, 5 de noviembre, cuando ‘Gran Hermano VIP’ anunció el comienzo de la tradicional repesca, todas las miradas fueron a parar hacia Gustavo y Alex. Alrededor de ellos gira la incertidumbre sobre si podrán unirse al resto de expulsados del reality de Telecinco para volver a concursar o si, por el contrario, tendrán que seguir viendo el programa desde sus casas. Por ahora se desconoce esta información, aunque de lo que SEMANA sí ha podido tener noticias es de que el que fuera chófer de María Teresa Campos y el argentino viajarán hasta la casa de Guadalix para reencontrarse con el resto de participantes.

Gustavo y Alex Caniggia, ¿posibles repescados de 'GH VIP 8'?

Las redes sociales no han tardado en pronunciarse al caber la posibilidad de que Gustavo y Caniggia puedan ser repescados. Una gran parte de sus seguidores consideran que este movimiento sería todo un acierto por parte de la cadena de Fuencarral, sobre todo teniendo en cuenta que no han salido a la luz las imágenes de los hechos por los que se les expulsó del reality. Esto podría ser un indicador de que sus actitudes no fueron tan graves, razón por la que ‘Gran Hermano VIP 8’ podría darles una segunda oportunidad en la que los espectadores tendrían la última palabra.

Sea como fuere, lo cierto es que los seguidores más fieles del concurso están esperando que tenga lugar la gala del próximo jueves, 9 de noviembre. En ella, Marta Flich solventará la duda sobre si Gustavo Guillermo y Alex Caniggia entran entre los candidatos a la repesca de ‘Gran Hermano VIP’ o si tan solo lo harán los concursantes que hayan sido eliminados por el público.

Lo que está claro es que cada vez son más las personas que consideran un tanto injusta la expulsión del conductor y del influencer, y así lo han reflejado con distintos mensajes. “Acaban de perder al ganador y al mejor jugador de GH”, “Con esto imagino que la final es la semana que viene” o “Os habéis cargado el concurso echando a Alex” han sido algunos de los comentarios que han aparecido dentro del universo 2.0, y que han avivado una polémica que aún está en el aire.