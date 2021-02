Ambos compañeros se han enzarzado en una fuerte discusión. «Te puedes quedar sin el afecto de tu primo o sin el gazpacho de Cantora», le ha recordado el colaborador.

La visita de Kiko Rivera a ‘Domingo Deluxe’ ha tenido consecuencias, una vez más, en su prima Anabel Pantoja. A la colaboradora le ha tocado, como viene siendo habitual, responder a las últimas declaraciones del DJ ante las cámaras de Telecinco. La colaboradora, fiel a su filosofía de ser neutral en lo relativo a la guerra entre su tía y su primo, ha procurado no entrar en detalles ni decantarse demasiado a favor de uno o de otro. Su actitud ha sido criticada por Kiko Matamoros, quien le ha reprochado no afrontar estas cuestiones con valentía y salir siempre por la tangente para evitar confrontaciones con los miembros de su clan. Para el madrileño, su compañera es “como los monos de Gibraltar” en lo que se refiere al conflicto familiar: “Se tapa los ojos para no mirar”.

Anabel: «Tú me llamas mono, yo te llamo cerdo»

Las palabras de Matamoros caldeaban mucho el ambiente más empezar la tarde en ‘Sálvame’. En cuestión de segundos sus comentarios han provocado la indignación de Anabel. «Acabo de leerle los labios a la compañera y ha dicho ‘qué cerdo es’. No sé si te refieres a tu primo, a tu tío, a algún familiar tuyo o te refieres a mí», le ha dicho a la sevillana. «Tú me llamas mono, yo te llamo cerdo«, le respondía ésta desde una sala VIP. «Me tienes hasta el mismísimo ya. No me compares con un mono, con ningún animal»

Kiko Matamoros le espetaba: «Los monos de Gibraltar se tapan los ojos para no mirar. Es una metáfora. No sé si sabes lo que es eso. En cualquier caso, la que se produce como una cerda y como una cobarde eres tú”. Anabel no se quedaba callada: «Tú si que eres un cobarde. Eres más sucio…»

Matamoros, a Anabel Pantoja: «Te has quedado con el culito al aire»

El conflicto ya estaba a punto de explotar. Tras pronunciar la palabra “sucio” él dejaba caer que lo que en realidad pasa cree que le ha sucedido: “Te has quedado con el culito al aire y todo lo que has negado de tu familia”. La andaluza no estaba dispuesta a permitir más comentarios reprochándole cosas: «Tienes que mirar tu espalda y la mochila que tienes cargada». Para Kiko, la mayor mochila es la del padre de Anabel, Bernardo Pantoja: «La mochila de tu padre». Ha sido entonces cuando Anabel Pantoja ha explotado y se ha levantado de su sillón como un resorte: «¡Deja a mi padre tranquilo! ¡Eres un mamarracho!».

Matamoros, sin perder la calma, insistía: «Me faltas el respeto a mí, aguanta los caballos si puedes. Sin Cantora parece que os vais quedar todos. Te puedes quedar sin el afecto de tu primo o sin el gazpacho de Cantora».

«Llevas tres meses metiéndote debajo de una mesa»

«Lo único que sabes es hacer daño», se quejaba Anabel. «Payaso, que eres un payaso», añadía. «No es mi guerra y me quieres meter a mí, yo no me he pelado con nadie”. Matamoros le dejaba claro que, para él, ha llegado un punto en el que tanto intento de ser neutral le pasará factura: «Llevas tres meses metiéndote debajo de una mesa y debajo de las mesas al final se está muy incómodo y te puedes levar una patada de los que están jugando».

Jorge Javier Vázquez le ha echado en cara a Anabel su «displicencia» la haber mantenido una discusión con su compañero y, a la vez, «estar dándole al yogur. Como puesta en escena es muy mala». Anabel seguía empeñada en defenderse: «Estoy en medio y me pongo donde yo quiero… ¡Que ya estoy de ti hasta aquí!». Matamoros se quejaba de lo «sinvergüenza» que ha sido Isabel Pantoja y la actitud de su compañera: «Si no tienes argumentos dedícate a otra cosa aparte de comer«.