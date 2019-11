Estela Grande acusa el tiempo que lleva dentro de la casa de ‘GH VIP’. Dos intensos meses en los que ha protagonizado una estrecha relación con Kiko Jiménez. Precisamente unas declaraciones de este último defendiéndola en el plató de ‘El Debate’, han provocado el enfado de Sofía Suescun que arremetía contra su pareja: «No digas que Estela no es una falsa porque sí lo es».

GH VIP 7: Kiko Jiménez se encara duramente a Diego Matamoros: «Tu padre y tú sois iguales»

La mujer de Diego Matamoros reconocía que le produce malestar pensar en el exterior: «Me preocupa lo de fuera». Hacía alusión al enfrentamiento que ha mantenido con Adara. «No quiero que mi concurso se vea reflejado así. Tengo que ser más fría con la gente y más dura», añadía. Recordaba que dentro del concurso cualquier tema le afectaba el triple.

El motivo por el que Sofía Suescun no quiere perdonar a Kiko Jiménez

Desde el plató, Kiko ha querido pronunciarse sobre este tema. «Yo la he conocido muy bien y sé que para nada es falsa como Adara dice, es verdad que se pone mucho en la piel del otro», afirmaba. Subrayaba que a diferencia de otros concursantes, ella no tiene experiencia en televisión. «Nunca ha estado en un concurso. Se deja llevar porque pierde la noción de que está jugando», indicaba.

GH VIP 7: Kiko Jiménez se encara duramente a Diego Matamoros: «Tu padre y tú sois iguales»

Unas declaraciones tras las cuales ha intervenido Sofía Suescun quien se mostraba tajante: «Acabas de decir que no es falsa y ha sido muy falsa cuando ha dicho que contigo no ha tenido ninguna actitud cariñosa. Es una falsa y no lo reconoce», aseguraba enfadada. «Es la más falsa de la casa», concluía.

Diego Matamoros se desnuda: su ‘affaire’ con Ylenia, las insinuaciones de Sofía Suescun y una relación con una presentadora