El pasado jueves, la decisión de Kiko Jiménez y El Cejas de quitar a Irene Junquera de la lista de nominados y meter a Mila Ximénez dejó a los espectadores boquiabiertos. Este domingo, durante ‘El Debate’ de ‘GH VIP 7’, la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha enterado de la traición de sus «dos pilares fundamentales».

‘GH VIP 7’: Mila Ximénez revive los momentos más duros de su vida

«Genial, gracias, encantada de la vida, muy bien, genial, me parece genial Jordi», comenzaba a ironizar Ximénez tras enterarse de que está en la palestra para abandonar la casa de Guadalix. «No me esperaba menos, no me importa absolutamente nada. Estoy agradecida a ambos», continuaba.

Mila desvela su encontronazo con Rociito en ‘GH VIP 7’

Por su parte, Kiko Jiménez intentaba justificar su decisión: «La responsabilidad es mía. Irene es una concursante que me cae bien. Te quise poner a ti porque eres muy fuerte, Tienes que tener en cuenta que esto es un juego«.

11 concursantes amenazan con abandonar ‘GH VIP 7’ por culpa de Hugo Castejón

«Aquí se aprende cada día algo nuevo. Yo no hubiera hecho lo mismo. Para mi Kiko y El Cejas son intocables. Ojalá la gente me saque y esté de acuerdo con mis jefes del grupo«, respondía Mila Ximénez a la explicación de su compañero de concurso. Sin embargo, el semblante de la colaboradora cambió después de ver unas imágenes en las que se apreciaba que Estela Grande conocía la traición. «No estoy cabreada. Se puede subir a uno, bajar a otro… Pero encima recochinearte… Kiko me parece un mal tío y una mala persona. Es un juego… pero el cachondeíto de toda la semana a mi me ha sorprendido», decía enfadada.

Rosa, tras atacar a Belén, pone el punto de mira en Mila