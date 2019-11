7 Mila no se va a perdonar no poder estar con Jorge

Es tal el cariño y la admiración mutua que se profesan, que a buen seguro Mila no se va a perdonar no poder estar con Jorge en esta nueva intervención. Aunque es un misterio si la colaboradora seguirá o no dentro de la casa de Guadalix, lo cierto es que va a achacar esta ausencia suya en cuanto conozca este nuevo diagnóstico.