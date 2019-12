Hugo Sierra da por terminada su relación con Adara Molinero después de que ésta se besara con Gianmarco Onestini en la casa de ‘GH VIP 7’. El uruguayo ya no desea tener ninguna conversación con la madre de su hijo: directamente desea romper con ella. Se siente «demasiado decepcionado». Tanto, que hasta ha retirado las fotos con ella de su casa.

«Estoy triste, reflexionando muchas cosas»

El que ha sido hasta ahora pareja de Adara Molinero hablaba con el equipo de ‘Sálvame’ después de que se emitieran las imágenes de la joven besándose con Gianmarco dentro del ‘reality’. «Estoy bastante triste, reflexionando muchas cosas, pero la vida sigue y hay que apechugar lo que viene y lo que se presenta», decía.

El que fuera ganador de ‘Gran Hermano Revolution’ no ha querido ver las imágenes de Adara besando al italiano. «Me mandaron un video que confirma todo», apuntaba, «pero no lo he querido ver». Sin embargo, «al abrir las redes ha sido imposible no verlo». Y es que ha explicado que «para mí es irrelevante verla. Saberlo me basta. No tiene sentido que lo vea».

Sobre las declaraciones de Adara, que ha confesado sentirse «liberada» tras su encuentro con Gianmarco, ha manifestado. «Si es lo que siente, está bien. Creo que sigue diciendo cosas que no son. En cierto modo me siento liberado. Ha sido mucho machaque. He intentado por todos los modos ser más flexible de lo que soy».