Los dos meses que lleva Mila Ximénez en la casa de ‘GH VIP 7’ han hecho mella en el ánimo de la colaboradora de Mediaset. Su concurso está siendo muy complicado, principalmente por la tensa relación que mantiene con Hugo Castejón. Durante ‘El Debate’ ha sido cuestionada acerca de sus compañeros de ‘Sálvame’: «¿Crees que estás haciendo un buen concurso para merecer su apoyo?», le preguntaba una seguidora del programa.

«Por el tuit me parece a mí que no», subrayaba Mila. «Así que estoy pillando aquí, en las galas, y también voy a pillar allí», añadía. «Una está aquí con la mente muy blandita porque llevamos mucho tiempo. He llegado a pensar que estoy haciendo un concurso de mierda. Entonces, entiendo que mis compañeros no me van a apoyar. Confío en ellos, hablen o no hablen les echo de menos y les mando el abrazo más grande», ha asegurado.

También ha querido hacer hincapié en lo duro que le está resultando el reality. «Después de lo que he visto aquí, ‘Sálvame’ es un convento de monjas, es una casa de retiro espiritual». Hacía alusión al momento bajo de ánimo al que hace frente y cargaba inmediatamente contra Hugo Castejón a quien ha denominado «taladro».

«Convive aquí con la víctima que me estoy volviendo más desquiciada de lo que entré», afirmaba. Una vez más, pedía insistentemente a este que la ignorase durante la convivencia en la casa de Guadalix para hacer más llevadera su estancia. «Me hace la vida muy desagradable aquí dentro».

«Por favor que me saquen de aquí que me voy a volver loca», afirmaba más tarde tras un nuevo encontronazo con su principal enemigo en el concurso. «Que me dejes en paz ya», le gritaba.

