Mila Ximénez y el Maestro Joao eran amigos antes de entrar en ‘GH Vip 7’, pero su amistad no ha pasado la prueba de la convivencia dentro del concurso. La colaboradora de ‘Sálvame’ está muy decepcionada con el vidente y es que, para ella, su amigo no ha logrado superar los grandes problemas de su vida tras su paso por el reality. Pero no es lo único que hace pensar a Mila Ximénez que Joao le ha decepcionado, dado que también considera que él no ha sabido estar a la altura de las circunstancias, dejándola apartada cuando más le necesitaba.

Mila Ximénez se rompe al recibir un mensaje de su hija Alba

El Maestro Joao y Adara Molinero formaron una de las parejas más carismáticas de ‘GH Vip 7’ y es que entraron convertidos en enemigos naturales, al ser el pasado y el presente de Pol, pero pronto lograron superar sus diferencias para hacerse inseparables. Para Mila Ximénez, Joao sí que ha sabido corresponder su amistad con Adara, pero no así con ella, algo que le costará perdonar, al entender que el vidente no ha sabido ser su amigo cuando ella estaba mal y necesitaba su apoyo, como así ha visto que ha hecho con Adara.

“Cuando pienso en él como concursante no me produce absolutamente nada. Tengo muy pocos recuerdos agradables y, sin embargo, tengo un recuerdo muy desagradable de cuando le nominé y le oí decir una cosa… Ahí me di cuenta que en el fondo no nos fiamos el uno del otro y, en el reality, no me ha aportado nada, absolutamente nada”, sentencia Mila Ximénez al valorar al Maestro Joao como concursante y compañero en ‘GH Vip 7’.

Estas palabras las ha escuchado el Maestro Joao en directo durante el debate de ‘GH Vip 7’ de este domingo. “Lo mismo estaba amargada por eso”, ha respondido Joao, sorprendido y enfadado al ver cómo su amiga le recuerda con el paso de las semanas en las que han estado separados. Para él, Mila Ximénez “es una concursante que la tengo en gran valía, pero si es su opinión esa me parece muy triste”, sentencia.