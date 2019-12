El pasado jueves, durante la gala de ‘GH VIP 7’, Jorge Javier Vázquez comunicó a los concursantes que no seguirá al frente del programa puesto que debe someterse a una intervención quirúrgica. Esta noticia sentaba como un jarro de agua fría en Mila Ximénez, que no pudo contener las lágrimas al pensar que algo grave le estaba pasando a su amigo. El presentador de ‘Sálvame’ quiso tranquilizar a las cinco últimas habitantes de Guadalix y les aseguró que era algo que tenía previsto y que no era nada grave. Unos días después, la colaboradora se ha venido abajo al recordar que ya no verá al catalán al frente de las galas.

«Me va a parecer raro no ver a Jorge, no hablar con él. Al fin y al cabo yo he entrado aquí por él, por divertirnos juntos. Si no está, ¿qué sentido tiene?», comentaba entre lágrimas Mila Ximénez a sus compañeras recordándoles que fue el presentador quien la animó a entrar a la casa de Guadalix. Por su parte, Alba Carrillo y Adara intentaron animarla y le recordaron que quedaban dos semanas para que salieran del programa y que solo por ese motivo tiene que aguantar y de esta manera rendirle un homenaje. «Él era mi único contacto con el exterior«, decía emocionada la colaboradora del programa de Telecinco.

«A partir de la semana que viene no voy a poder estar con vosotros porque tengo que volver a pasar por el quirófano. Es una operación que tenía programada desde algún tiempo ya, como un mes y medio. Yo espero volver a poder estar con vosotros en la final. Ojalá pueda llegar a estar. En principio no tiene por qué haber ningún problema», comunicaba el presentador.