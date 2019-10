Las batallas que se luchan en la casa de ‘GH Vip 7’ han encontrado un nuevo escenario: el plató de ‘Ya es mediodía’. Alba Carrillo, una de las concursantes de esta edición, la ha liado parda con un comentario desafortunado, cuando para complacer a su amiga Irene Junquera le prometía que iba a mover sus hilos en la cadena para que despidan a Miguel Frigenti de la mesa fresh de ‘Ya es mediodía’ para “enchufarla” a ella.

Así pedía Alba Carrillo el despido de Miguel Frigenti en ‘Ya es mediodía’

Es decir, juraba pedir la cabeza de su compañero de plató para favorecer el fichaje de su nueva mejor amiga, a la que conoce desde hace tres semanas por fuerza mayor: por estar ambas encerradas en la misma casa. Una delicada cuestión que, por supuesto, ha sido tratada en el propio plató capitaneado por Sonsoles Ónega, que ha contado con Miguel Frigenti, que aún no ha perdido su trabajo por culpa de la que consideraba una buena compañera: “Yo con Alba me llevaba bien”.

“Yo juzgo a los concursantes, porque es mi trabajo, y pido respeto por ello. Está muy feo pedir el despido de un compañero, que va a hablar con Sonsoles para que me echen, pero no está feo que opine de su concurso, porque para eso ha entrado. Nuestra relación era buena, pero su concurso no me está gustando y por eso lo critico”, respondía Miguel Frigenti tajante a la polémica surgida tras la petición de Alba Carrillo, que además le tachó de “traidor y falso” en el directo de este domingo de ‘GH Vip 7’.

Miguel Frigenti se ha mostrado muy sorprendido por las declaraciones de Alba Carrillo, dado que considera que ha puesto en peligro su trabajo y que le ha metido en el concurso, cuando él no está concursando. Él defiende su papel como colaborador: “Mi trabajo es juzgar a los concursantes”, repite una y otra vez, aunque sus compañeros de ‘Ya es mediodía’ han optado por estar importancia a lo sucedido y confiar en que Alba Carrillo no hablase en serio.