Los colaboradores de ‘Sálvame’ se han disfrazo de los personajes más terroríficos para celebrar Halloween. Kiko Hernández se ha metido en la piel de un maléfico Chucky quien no ha dudado en felicitar a su excompañera, Carmen Borrego, por su 53 cumpleaños haciendo gala de un gran sarcasmo.

Se cierra el particular ‘annus horribilis’ de Carmen Borrego

Hace unos días que la hija de María Teresa Campos soplaba las velas. Kiko Hernández ha recordado la fecha para mandarle un mensaje desde el plató de Mediaset: «Felicidades Carmen Borrego. ¿Te van a regalar tarta en tu cumpleaños? Regalar, no tirar, eh».

El colaborador se preguntaba si Carmen había tenido tiempo de ver la última gala de ‘Gran Hermano’ y señalaba lo siguiente: «Se te descompondría el cuerpo al ver a Payasín. Eso sí que eran tartazos y no lo que te dieron a ti», ha afirmado en alusión a su participación en ‘Sálvame Okupa’. «Y yo no vi a ninguno: Es que se me ha movido la papada», continuaba en tono mordaz.

Y es que Carmen Borrego difícilmente olvidará su paso por la casa de Guadalix donde recibió un sonado tartazo del payaso más famoso de la televisión que le ocasionó daños en su cuello. «Yo entré recién operada y con un certificado médico que dice que tengo que tener mucho cuidado con cualquier ejercicio que haga. Cuando se habla de salud, todo lo demás sobra (…) Puedo entender que es una broma, pero tenéis que entender que no se puede hacer una broma en una zona que tengo muy delicada. No me han dado una hostia de ese calibre en mi vida», afirmaba totalmente enfadada.