10 Se rompió durante la ‘curva de la vida’

A pesar de ser una mujer muy fuerte, Lucía no pudo evitar romper a llorar durante el paso de Alba por ‘la curva de la vida’, en la que la modelo habló del padre de su hijo, Fonsi Nieto. «Vivimos con miedo y nos ha restado mucha libertad muchas cosas. Nos hemos sobreexpuesto por una rabieta y ahora vivimos con miedo, bueno, con miedo no, con pánico. Pánico a perder lo único que merece la pena en esta vida. Yo no voy a saber vivir si no veo todos los días a quien tengo que ver», dijo emocionada.