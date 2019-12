La final de ‘GH VIP 7’ está a la vuelta de la esquina. Mila Ximénez, Alba Carrillo, Adara Molinero y Noemí Salazar se disputan el ansiado maletín y para ello cuentan con su mejor defensa fuera de la casa de Guadalix. Kiko Hernández ha asegurado que hará todo lo que esté en su mano para que su compañera y amiga gane el reality presentado por Jorge Javier Vázquez.

Kiko Hernández organiza una quedada para apoyar a Mila Ximénez

Este viernes, el colaborador de ‘Sálvame’ ha anunciado que él se compromete a hacer algo especial si Mila Ximénez gana la séptima edición del concurso. Hernández ha sido muy claro y ha explicado que él no quiere ser como sus compañeros y que hará todo lo posible para que la andaluza se lleve el maletín: está dispuesto a que sus seguidores le pongan una condición o un reto. «No haré cosas que no tengan sentido como tirarme de un puente o mostrar carne«, comentaba. Entre las propuestas que le han hecho sus seguidores se encuentra la de raparse el pelo o teñírselo.

Kiko Hernández está decidido a apoyar a Mila Ximénez hasta el final. En plena cuenta atrás para que termine ‘GH VIP 7’, el colaborador ha decidido convocar una macro quedada en la madrileña Puerta del Sol para apoyar públicamente a su amiga y compañera de ‘Sálvame’. Así, ha animado a la audiencia y a todos los seguidores del programa y de la sevillana a formar parte de una gran concentración pública en el centro de Madrid. «Hemos convocado el 7 de diciembre una quedada para apoyar a Mila en la Puerta del Sol a las 17 horas», afirmaba.

Kiko no puede estar más orgulloso de su compañera. No tiene dudas de que quedará entre las finalistas: «Para mí, que Mila esté meses aguantando en una casa es una cosa alucinante. Quiero que Mila gane, que esté en la final. Para mí ya es la ganadora».