2 ¿Podrán salvar su relación?

Ya estamos en la novena semana nueve de concurso, y el italiano gana posiciones en su carrera hacia el corazón de Adara. Gianmarco ha sido muy directo con la concursante dentro de la casa: «Yo sé que no soy la primera decisión de nadie, pero tú eres la mía», le ha espetado en medio de su ya habitual cruce de miradas cómplices. La química entre ellos es tan evidente ya que la concursante está hecha un mar de dudas. Y, consciente de las consecuencias de sus actos, ha expresado sus miedos: «Tengo miedo de que me pueda cambiar la vida esto. Para mí esta situación está muy difícil. Me da miedo lo que me pueda encontrar fuera».

El mensaje de Adara a Hugo: «Me gustaría tener otro bebé»