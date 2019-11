Adara está más confundida que nunca dentro de la casa de Guadalix después de que recibiera la visita de su padre y le confesara que estaba enamorada de Gianmarco. Días después, la madrileña se está abriendo en canal con sus compañeras y está compartiendo con ellas todo lo que siente hacia el italiano. Mila Ximénez ha querido apoyarla y lanzarle un sabio consejo acerca de todo lo que tiene que valorar cuando se enfrente a su salida del concurso.

Adara se derrumba al hablar con sus compañeras de sus sentimientos por Gianmarco

«Es más fácil seducir en un entorno donde no hay obligaciones, donde tu actúas, eres el único objeto. En la calle se tienen obligaciones, hay que ir a trabajar, de mejor o peor humor, el niño se pone malito. La pareja no es tan idílica como parece aquí. Todas esas crispaciones…«, analizaba la colaboradora de ‘Sálvame’ ante la atenta mirada de Adara. Esta aceptaba su consejo y aseguraba que estaba muy confundida con sus sentimientos.

Por si fuera poco, Mila Ximénez quiso ir más allá y le recordó que cuando salga de la casa más famosa de la televisión deberá enfrentarse a su realidad. «Lo que se vive aquí no es del todo real. La realidad está en la calle. Imagínate que deseas empezar una relación con Gianmarco. Esa relación pasa porque no eres una persona libre, tienes obligaciones, un bebé del que ocuparte…», afirmaba la periodista.

Un día antes de esta profunda conversación entre ambas, la exparticipante de ‘Gran Hermano’ se derrumbaba al compartir con sus compañeras sus sentimientos por el italiano. ««No lo sé, he vivido algo muy fuerte aquí. Me miraba de esa forma, me hacía sentir súper especial, me hacía sentir importante, protagonista y yo quiero sentir eso. Yo pensaba que todo estaba bien con Hugo, pero poco a poco me he ido dando cuenta que no… el alegato que me hizo… Creía estaba todo bien y por eso le puse en el blog que quería tener otro bebé… Hay cosas que no se toman decisiones, pero pasan sin querer», afirmaba.