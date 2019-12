Estela Grande abandonaba este jueves la casa de ‘GH VIP 7’ después de tres meses participando en el reality. La mujer de Diego Matamoros tuvo que hacer frente a diversos temas, entre ellos, su sonada relación con Kiko Jiménez con quien mantuvo un tenso enfrentamiento en plató. Uno de los más críticos con su concurso ha sido su suegro, Kiko Matamoros, quien ha vuelto a mostrarse totalmente demoledor con ella.

Primero ha destacado en ‘Sálvame’ que actuó con inteligencia en plató: «Me pareció que estuvo inteligente en su salida, toda la inteligencia esa que le ha faltado cuando ha estado concursando, aunque en dos ocasiones se vio que Diego le decía lo que tenía que decir».

«Volvería a criticarla exactamente igual»

No se arrepiente en absoluto de todos los comentarios que ha vertido sobre su nuera: «Yo he criticado mucho a Estela, volvería a criticarla exactamente igual». El colaborador ha recordado que en un principio se mantuvo respetuoso con ella, pero pronto vio algunas actitudes que no le gustaron. «Es más dije que si tenía que apoyarla lo haría y lo que hiciera falta», añadía.