«Nadie va a romper nuestra relación», ha afirmado Kiko Jiménez sobre su noviazgo con Sofía Suescun durante el último debate de ‘GH VIP’. El andaluz explicaba que se refería a aquellos que «se sentaban en un plató de televisión a contar mentiras», en clara alusión a Diego Matamoros que un día antes se sometía a las preguntas del polígrafo en ‘Sábado Deluxe’. Este aseguró que la «reina de los realities» se le había insinuado en varias ocasiones.

Después de estas afirmaciones y aprovechando un momento en el que el programa emitía un vídeo ambos se encaraban, tal y como se encargaba de contar Ylenia. Kiko Jiménez explotaba contra el hijo de Kiko Matamoros: «Tienes muy poca vergüenza». Totalmente fuera de sí, se ponía de pie y le espetaba. «No está tu padre aquí para defenderte. Tu padre y tú sois iguales».

Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, ha querido posicionarse ante un espectáculo que ha calificado «bochornoso» y ha reconocido que le había decepcionado por completo Diego Matamoros. «Cuando le vuelvas a decir a otro hombre, tu mujer no me gusta sino me la hubiera zumbado, pregúntale a esa mujer. Eso que has hecho es denigrante». Un rapapolvo que ha despertado una ovación por parte del público. «Cuando quieras hablar de una mujer primero te lavas la boca», añadía enfadada.

Ante este enfrentamiento, Sofía Suescun, también en plató, se mostraba callada y muy seria. Ha preferido no intervenir en la discusión. Kiko Jiménez ha confirmado que mantiene su relación con la de Pamplona a pesar de que recientemente lo dejaron en pleno directo.

