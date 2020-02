7 "Estela nunca ha sido clara del todo"

«Estela siempre ha jugado a la ambigüedad. Nunca ha sido clara del todo. Me da la sensación que quiere retomar la relación bonita que teníamos, pero lo que no voy a hacer es ser yo el valiente. A mi me repercutiría, porque yo sé que a Sofía eso le haría mucho daño, y yo de quien estoy enamorado es de Sofía», aseguraba en el confesionario.