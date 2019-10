El inesperado acercamiento entre Kiko Jiménez y Estela Grande en ‘GH VIP 7’ está dando mucho que hablar. Ambos concursantes se están convirtiendo en los protagonistas de la semana y el ex de Gloria Camila se ha abierto en canal en el confesionario.

“Se puede decir que me siento confundido a nivel emocional. Estela es una persona muy importante para mí. Si no está ella, me faltaría algo importante aquí. No sé cómo reaccionar, creo que controlo la situación pero es imposible porque está el corazón y la mente, ¿con qué actuó?”, decía el concursante.

“Nunca en la vida he sentido algo así como lo he sentido por Estela. Que pase lo que tenga que pasar, yo no me voy a cohibir de hacerlo. Estoy preocupado por lo que pueda estar sucediendo fuera. Solo me da miedo por ella, porque al final lo que pase conmigo…”, confesaba el novio de Sofía Suescun.

«Estoy harta de escuchar y prefiero verlo con mis propios ojos. Son muy guapos los dos, tienen mucha complicidad, pero solo está en sus cabezas lo que pueden querer. No me gusta verlo. Me gusta ver a Kiko contento. Pero creo que no tengo una razón para disgustarme. Todo esto lo pienso para que de alguna manera no me afecte», opinaba Sofía Suescun tras ves las imágenes que han revolucionado la casa de Guadalix. La de Pamplona no pudo evitar derrumbarse durante la gala del pasado jueves y ha encontrado a su máximo apoyo en Diego Matamoros. El hijo de Kiko Matamoros continúa convencido en que todo es una estrategia por parte del ex de Gloria Camila.

