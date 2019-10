4 La bronca de Jorge Javier a Mila

Hace apenas unos días, Jorge Javier recriminaba a Mila en pleno directo por su conducta en ‘GH VIP 7’. «Estoy echando cables a una concursante que es una de mis mejores amigas. Intento que ella disfrute y se lo pase bien y ella se lo toma como una afrenta. Si ella supiera lo que la quiero no se lo tomaría así. Me ha dolido muchísimo escuchar algunas cosas, como ‘me voy a mi casa’. Hablabas de mí como ‘éste no me conoce’… Éste soy yo. Y soy uno de tus mejores amigos», le dijo.

