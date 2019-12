4 Belén Esteban, preocupada por su amigo

Son muchos los amigos y compañeros de Jorge Javier los que han mostrado su preocupación por su estado de salud. Y por su estado de ánimo. «Me dijo en verano que había ido al medico, que tomaba una pastilla, me comunicó lo del testamento. Me da pena. No él, sino cómo lo cuenta», decía Belén Esteban tras conocerse la noticia de su depresión.