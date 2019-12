Jordi González ha perdido la paciencia durante el debate de ‘GH VIP 7’ de este domingo. El presentador, que ya había llamado la atención a Kiko Jiménez por no respetar los turnos de palabra, no ha podido más y le ha echado la bronca en directo al ex de Gloria Camila.

Todo ocurrió cuando Jordi González quiso saber la opinión de Antonio David y de Lucía Pariente sobre unas declaraciones de Mila Ximénez acerca de la actitud de Alba Carrillo dentro del concurso. «Tengo la sensación de que está manejando todo a su antojo. Estoy muy decepcionada con ella«, reconocía la colaboradora de ‘Sálvame’.

La madre de la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ se vio interrumpida por Jiménez y Jordi González saltó porque no le había dado la palabra. «Pero vamos a ver Kiko… Esto es algo que tiene que ver con Lucía y Antonio Davíd, ¿por qué coño quieres entrar?«, exclamaba el presentador. «Es que no lo entiendo. Entiendo la «estrellitis», pero esta «estrillitis» enfermiza, me parece fatal«, continuaba el catalán. El exconcursante, que no se esperaba esa reacción por parte del presentador, le echó en cara que llevaba un rato con la mano levantada y finalmente le pidió disculpas. «No me ha molestado, me ha cabreado. El tema no te toca«, aseveró González.