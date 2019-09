No ha pasado ni una semana desde el comienzo de ‘GH VIP7’ y ya hay dos concursantes con un pie fuera de la casa: Anabel Pantoja e Irene Junquera. Una situación, la de poder ser la primera expulsada de la edición, en la que ninguna de las dos quiere estar y que la familia de la diseñadora, sobre todo su tía, Isabel Pantoja, quiere evitar a toda costa.

Isabel Pantoja se ha puesto manos a la obra para evitar que su sobrina favorita tenga que decir adiós al reality y, para ello, no ha dudado en poner en pie de guerra a sus miles de fans.

“Con todo mi cariño, os pido por favor que estemos votando a muerte a mi Anabel, ella no puede salir, es el alma de la casa. Tiene que seguir e igual que me habéis apoyado a mí, igual que apoyamos a Kiko, a Irene, a mi hija, tenemos que apoyar a Anabel”, se ha podido escuchar en el audio que Rafa Mora le ha hecho llegar a Lydia Lozano este miércoles en ‘Sálvame’.

“Por favor, os lo pido a todos mis ‘pantojistas’. Mi Ana no puede ser… Mi Ana es mi Ana, como si fuera mi hija. Por favor, ayudadnos, estamos votando a muerte”, sigue diciendo la tonadillera, que desvela que tienen “16 líneas abiertas, que no digan que no votamos, vamos a muerte, que no mientan, ¡a muerte! Por favor, todos los ‘pantojistas’, ¡arriba! Anabel tiene que salvarse”, finaliza.

Isabel Pantoja solo está apoyando a su sobrina con este audio que ha compartido en Instagram y Twitter, la cantante está usando como nunca sus redes sociales como nunca para compartir los números de teléfono a los que sus fans -y los de Anabel- tienen que llamar para que sea Irene Junquera la que diga adiós a la experiencia GH VIP. ¿Lo conseguirá?