8 «No quería acostarse conmigo»

«Hugo no quería acostarse conmigo», «No quiere trabajar» o «No me trata bien» son algunos de los comentarios de Adara que más daño han causado a Hugo. «Cuando la escuché decir eso no entendía nada», ha admitido Hugo en ‘Sálvame’, donde se ha sometido a una terapia de coaching con Cristina Soria.

