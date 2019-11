Parece que la amistad entre Hugo Castejón y Adara Molinero dentro de ‘GH VIP 7’ ya no es como al principio. La tensión entre ambos concursantes es evidente. El ex de Marta Sánchez y la de Madrid han protagonizado una tensa discusión que ha acabado con esta última con lágrimas en los ojos.

Gianmarco carga contra Hugo Sierra: «Le interesan más las exclusivas que Adara»

El concursante repescado ha aprovechado que se encontraba a solas con Adara en el baño para recriminarle su actitud y su acercamiento con el grupo mayoritario. «No tiene sentido que estés hablando con la gente y que después digas que no hablas conmigo«, decía Castejón. «Quieres hacer ver que estás solo y que yo no quiero estar contigo. He estado contigo, si te has sentido solo, es tu problema. Tienes un problema de que yo hable con la gente y yo hablo con todo el mundo», contestaba la otra concursante.

Hugo Sierra reconoce un bache en su relación con Adara: «No estaba al 100%»

«¿Quieres montar un pollo, no? Bien», aseveraba el concursante. «Mira, no voy a entrar en tu juego. Te estás confundiendo conmigo. No voy a entrar en tu rollo. Si querías alejarte de mi, dilo clarito. ¡Estoy hasta los putos cojones!«, estallaba Adara. «Eres tú la que se está posicionando con la otra gente», contestaba Castejón. Poco después, y tras ver las sucesivas discusiones de su compañero con el resto de la casa, Adara ha roto a llorar y ha pedido que parara: «Esto es demasiado ya, entiendo que tenemos que discutir pero no todo el rato«.

‘GH VIP 7’: Tensión entre Gianmarco y la madre de Adara