El paso de los días dentro de la casa de ‘GH VIP 7’ está afectando considerablemente a Hugo Castejón quien acusa, más que nunca, la soledad que está viviendo. Con el estado de ánimo muy tocado, el funcionario ha realizado unas sinceras reflexiones en el confesionario donde ha indicado que le cuesta seguir hacia adelante.

Ha querido recalcar el «aislamiento» al que le someten los otros habitantes del reality y la exclusión que vive diariamente. «No soy yo la persona que se autoexcluye», subrayaba. «Mi estado natural en esta casa es el de la soledad aderezada con ciertos ataques», añadía.

Una situación que le provoca malestar, aún así sabe que debe seguir concursando. «Tengo que tirar para adelante y ser fuerte». Una tarea que en ocasiones le parece imposible e insistía que acumulaba muchas horas solo porque nadie quiere hablar con él. «La vuelta no ha sido fácil».

«Soy una persona que intento ocultar mi malestar. Hay momentos en los que por dentro me vengo abajo por la sensación de soledad. Me cuesta seguir adelante. Sé que va a ser así hasta que me vaya». Asimismo reconocía que es el precio que tiene que pagar por no haber agachado la cabeza y dejarse domar. «Pero tengo la ilusión por demostrar que no siempre ganan los que abusan de la otra persona».

Hugo también se ha pronunciado sobre Adara Molinero, su principal apoyo en el concurso. A quien ha definido como una persona a la que quiere y tiene lealtad.

