El encuentro entre Gianmarco y Adara en la casa de Guadalix durante la gala del pasado jueves ha supuesto un antes y un después en su relación. La concursante está más confundida que nunca y el italiano está destrozado. El joven ha anunciado que se marcha a Italia y le ha dedicado unas duras palabras a su compañera de concurso.

«¡¡No hay peor ciego que el que no quiere ver!!! Y nadie cambia sin motivo … algo tú hiciste para que esta persona cambiara contigo!!!», escribía Gianmarco en sus redes sociales sobre su conversación con Adara y el encuentro de esta con el padre de su hijo. Asimismo, ha asegurado que no se encuentra bien, aunque agradece que se hayan preocupado por él. Además, le ha querido rendir homenaje a sus padres y su hermano: «Las únicas personas en las que sé que podré confiar siempre. Pronto vuelvo a casa».

Ajena a todo esto, Adara sigue dándole vueltas al asunto y parece que, con ayuda de Noemí y Alba Carrillo, ha llegado a una conclusión. «Tengo un chocho en la cabeza que te cagas… ¿Todas las parejas tienen crisis no?Lo que quiero ver es qué pasa detrás de las cámaras.Me dijo muchas veces que me amaba y que me echaba de menos. Yo sentí que Gianmarco solo vino para saber si tenía que esperarme o no. Quiero ver qué pasa fuera. Hugo me sorprendió», asevera Molinero.