Gianmarco Onestini parece haber encontrado la fortuna en España, tras llegar de Italia y encerrarse en la casa de ‘GH Vip 7’. Sin embargo, en tres meses ha vivido una historia de amor apasionante, a pesar de que su final parece ser más amargo y temprano de lo esperado. Se enamoró de Adara y parecía que fuera de la casa todo sería un camino de rosas, dado que la joven tenía como impedimento que el padre de su hijo, Hugo Sierra, estaba atento a lo que hacía cada día dentro del reality. Sin embargo, nada más poner un pie fuera del programa todo se ha ido al traste, ella ha vuelto a Mallorca con su novio y Gianmarco se ha quedado compuesto y sin novia.

No obstante, a pesar de que Gianmarco haya cerrado la puerta a Adara y piense que se ha convertido en un juguete roto en sus manos, lo que no ha perdido es a su familia y su sentido del humor. Así lo ha demostrado con un vídeo en el que muestra no solo lo unido que está a su hermano, sino también el buen ritmo que ambos tienen y, por cierto, su musculoso cuerpo que contonean con encanto al son de la música, para el deleite de sus fans.



Esta es la particular forma que ha encontrado Gianmarco para felicitar a sus fans, tanto de Italia como de España, por las Navidades. Sabe que su mayor baza para superar el dolor de la pérdida del amor de Adara es hacer de tripas corazón y arroparse en sus seres queridos. También mostrar cuerpazo, lo que le abriría las puertas a un posible trono en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, programa del que salió convertido en toda una estrella en el país vecino. Pero eso son cosas del futuro y él ahora prefiere disfrutar del momento junto a los suyos, mientras ayuda a combatir las bajas temperaturas desde su Instagram.