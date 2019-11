Adara ha confesado que está muy confundida después de confesar de manera pública lo que siente por Gianmarco, después de que su padre subiera a la casa de Guadalix. Ante las conversaciones que la concursante está teniendo dentro del concurso, Gianmarco se ha mostrado dudoso acerca de la posible continuidad en su relación.

La profunda reflexión de Mila Ximénez sobre Adara y Gianmarco

«Tengo miedo de que Adara vuelva con Hugo. Al final creo que dice esas cosas más por cuidar el discurso del niño y no de sus sentimientos. Si necesita tiempo es normal, tiene que aclarar muchas cosas. A mí me bastaría con mirarla y entenderla, no es un discurso de que deje mi vida, no tienes que dejar tu vida por otra persona, tú compartes tu vida con otra persona. Uno puedo estudiar en otra parte…», ha confesado el italiano durante su visita a ‘Sábado deluxe’.

Adara se derrumba al hablar con sus compañeras de sus sentimientos por Gianmarco

Estas palabras venían a raíz de una conversación entre Adara y Mila Ximénez en la que la colaboradora de ‘Sálvame’ le hacía ver a la madrileña que lo que se vive en la casa es una realidad paralela. «Es más fácil seducir en un entorno donde no hay obligaciones, donde tu actúas, eres el único objeto. En la calle se tienen obligaciones, hay que ir a trabajar, de mejor o peor humor, el niño se pone malito. La pareja no es tan idílica como parece aquí. Todas esas crispaciones…Lo que se vive aquí no es del todo real. La realidad está en la calle. Imagínate que deseas empezar una relación con Gianmarco. Esa relación pasa porque no eres una persona libre, tienes obligaciones, un bebé del que ocuparte…», decía la periodista ante la atenta mirada de la concursante.

