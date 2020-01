El culebrón ‘Gianmarco y Adara‘ sigue dando que hablar. Dentro de ‘El Tiempo del Descuento’, que se desarrolla en Guadalix de la Sierra, Adara le ha echado en cara al italiano haber intentado seducir a su madre mientras ella concursaba en ‘GH VIP’.

Antonio David confirma que Gianmarco «quería darle riel» a Elena

La exazafata y el boloñés están teniendo tiempo suficiente para resolver sus diferencias en el nuevo espacio de Telecinco. En una conversación con Gianmarco, la madrileña le recriminaba haber intentado ligar con Elena, su progenitora. «Estuviste con mi madre. Le mirabas la boca y los ojos igual que a mí. Te dijo: qué estás haciendo», le dijo.

La charla se producía poco después de que la ganadora de ‘GH VIP 7’ estallara en llanto ante la presión que está viviendo en su vida personal. «Aquí estoy dándome cuenta de a presión que tengo. Llevo mucho en mi mochila. Se me ha reprochado continuamente lo que he hecho. Me machaco constantemente. Empiezo a pensar que no lo tenía que haber hecho, y así todos los días», ha confesado Adara.

Las sorprendentes declaraciones de la madrileña han sido confirmadas por Antonio David Flores dentro de la casa. El malagueño le ha susurrado a Anabel Pantoja: «Estando en el hotel, Gianmarco me dijo a mí: Estoy por darle riel a la madre».