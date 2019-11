Han pasado 48 horas desde que Gianmarco dijera adió a la casa de Guadalix. El italiano ha querido echar la vista atrás y ha asegurado que siempre ha intentado respetar los tiempos de Adara. Asimismo, se ha mostrado arrepentido de las palabras que le dedicó a su amiga.

El italiano ha explicado en ‘Sálvame’ que siempre ha intentado respetar la situación que Adara tenía en el exterior. «Yo estoy estoy soltero, ella me había pedido que esto fuera entre nosotros porque era una situación delicada«, reconoce. Asimismo, el exconcursante ha asegurado que él le confesó sus sentimientos y afirma que era un sentimiento mutuo. «Cuando estábamos en el confesionario me dijo que le hiciera una pregunta por si podría ser mi última noche. ‘¿Tú estás enamorada?’, preguntó el Maestro Joao. Yo respondí que sí dibujándoselo en el brazo, y ella me abrazó y me dijo al oído que también lo estaba», confiesa.

Sobre su despedida de Adara, Gianmarco reconoce que si pudiera volver a atrás no volvería a actuar de la misma forma. «No le diría nada, le habría dado un beso. Me he aguantado muchas veces las ganas de besarla. Éramos los últimos en acostarnos, teníamos muchas ganas pero sabíamos cómo era la situación que había en el exterior. No quería ser un problema para ella», asevera.

