‘GH VIP 7’: Guerra entre Alba Carrillo y Adara Molinero

3 Antonio David, también contra Adara

Antonio David, encargado de cocinar en la casa junto a Alba, se ha posicionado a favor de ésta. «Alba y yo no podíamos cocinar porque no había aceite. No me meto en las tareas de cada uno. Lo que no entiendo es que no se valore que uno esté con otra persona cuatro o cinco horas para hacer de comer», explicaba. Y se dirigía así a Adara: «Eres la amiga de los 15 minutos». Y, al verla llorar, no sintió demasiada pena por ella. «A Joao y a ti os pasa lo mismo. Los dos tenéis en común que cuando lloráis no se os cae ni una lágrima».