Este martes, durante el programa ‘Límite 48 horas’, Nuria MH tuvo que abandonar la casa de Guadalix de la Sierra de manera repentina. A pesar de que en un principio se pensaba que iba a ser algo momentáneo, desde ‘GH VIP’ han confirmado que se convierte en un abandono definitivo por prescripción médica.

Salió el pasado martes de GH VIP para acudir a un centro médico

La amiga de Omar Montes tuvo que ser trasladada a un centro médico y la cosa ha sido peor de lo que en un principio de pensaban. Al parecer, el motivo de salud ha sido una reacción alérgica y tendrá que estar supervisada por los médicos durante los próximos días. Por este motivo le han recomendado no volver al concurso.

La dirección del programa han emitido un comunicado informando del abandono de manera definitiva de la concursante, que sí podrá estar en el plató para disfrutar de las galas de Gran Hermano VIP.

La reacción de sus compañeros al enterarse de la noticia

¡Así ha sido cómo se han enterado los concursantes de que Nuria no volverá a la Casa! 😔 ¿Cómo lo habéis visto? #GHVIPÚltimaHora2 pic.twitter.com/8MnYceSXfO — Gran Hermano (@ghoficial) September 25, 2019

En la noche del miércoles, Lara Álvarez le ha comunicado a sus compañeros que Nuria MH no va a volver a la casa. Una noticia que ha pillado por sorpresa a todos, a pesar de que el Super le mandara el martes a hacer la maleta de la joven. A pesar de esto, no se pensaban que ya no volvería a la casa de Guadalix de la Sierra.

A pesar de que sabemos que ha sido una reacción alérgica, se desconocen más detalles de la dolencia que le ha llevado a abandonar el concurso. ¿Entrará otro concursante en su lugar? Esta noche hay gala. ¡Y promete!