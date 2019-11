6 La primera reacción de Hugo al enterarse de la noticia

Desde la dirección del programa han querido ponerse en contacto con el otro implicado, Hugo, que ha respondido a las preguntas del presentador. «Habrá que verlo y que me lo diga cuando salga. A estas alturas estoy preparado para todo. Para lo bueno y para lo malo. No me sorprende nada», ha comenzado diciendo.